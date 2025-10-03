Герой России Темирлан Абуталипов назначен министром в Дагестане

Герой России и экс-командир штурмовой роты Темирлан Абуталипов, известный по позывному «Омск», назначен на пост министра по делам религий Дагестана. Об этом сообщает RT.

Темирлан Абуталипов, чья военная биография стала известна широкой публике после репортажа RT, официально сменил поле деятельности. После победы в президентской программе «Время героев» он демобилизовался и с 1 сентября занял министерский пост.

Новый министр признался, что на родине его ждала теплая встреча. Мать Абуталипова, как сообщается, больше обрадовалась возвращению сына, чем его высоким государственным наградам. Несмотря на переход на гражданскую службу, он не теряет связь с бывшими сослуживцами. Абуталипов планирует в ближайшее время навестить свою штурмовую роту с гостинцами и гуманитарной помощью.

Назначение боевого офицера на столь ответственную должность подчеркивает курс на укрепление традиционных духовных ценностей в регионе. Абуталипов также передал через журналиста приглашение посетить гостеприимный Дагестан.

Ранее врачи полчаса спасали жизнь ветерану СВО прямо в небе.