Гибель военкора в Запорожье: военный корреспондент Иван Зуев погиб от удара беспилотника

В Запорожской области при выполнении редакционного задания погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Трагедия произошла из-за атаки беспилотника. В тот же момент серьезное ранение получил другой корреспондент агентства — Юрий Войткевич.

Иван Зуев посвятил работе в РИА Новости несколько лет, став профессионалом, чей труд был отмечен государственными и ведомственными наградами. Буквально в марте этого года он удостоился благодарности от президента России.

Его коллега, Юрий Войткевич, является опытным журналистом, который неоднократно работал в зонах вооруженных конфликтов. За свой вклад он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Коллектив медиа группы «Россия сегодня» выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего журналиста. Коллеги также пожелали Юрию Войткевичу скорейшего и полного выздоровления.

