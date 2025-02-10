Гигинеишвили увез общую дочь от Михалковой в Грузию

Режиссер Резо Гигинеишвили забрал 13-летнюю дочь от Михалковой на съемки нового проекта, проходящие в Грузии. Как сообщил «7дней.ru», накануне он также опубликовал фотографию с ребенком, с которым на протяжении длительного времени был в разлуке.

На появившемся снимке Нина, которая была рождена в браке с Надеждой Михалковой, держит в руках пса и стоит рядом с погруженным в работу папой. Фанаты отмечают, что девочка все больше становится похожей на отца.

После развода с Михалковой Гигинеишвили взял на себя роль «воскресного папы». Несмотря на довольно непростое расставание бывшая жена не стала строить препятствия для общения дочери и младшего сына с отцом. Как отметил режиссер, с экс-супругой у них остались доверительные и пропитанные взаимоуважением отношения, а еще заявил о соревновании за внимание детей.

А ранее звезда Голливуда Анджелина Джоли призналась, что нашла поддержку у Николь Кидман и Деми Мур в противостоянии с бывшим мужем Брэдом Питтом.