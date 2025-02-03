Гладков раскритиковал власти Белгорода за «превращение города в помойку»

В правительстве Белгородской области состоялось совещание, на котором глава региона Вячеслав Гладков резко раскритиковал неубранную областную столицу. Как пишет РБК, губернатор Белгородской области отметил грязь на дорогах даже самого Белгорода.

Гладков заявил, что «область грязная. Хожу ногами — точно так же, как и все, приношу грязь домой». Отметил губернатор тот факт, что это полномочия мэра города, и обижаться на высказанную критику не нужно, а необходимо выполнять свои обязанности.

Губернатор Белгородской области сравнил то, что происходит с Белгородом, с «превращением города в помойку». Резюмировал глава региона предложением вывести всю технику и начать убирать город.

Напомним, ранее Гладков предлагал запретить обучение для тех школьников, которые совершали преступления.