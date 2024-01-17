Гладков: ВСУ нанесли новый удар по Белгородской области

Украинцы продолжают регулярно обстреливать российские территории. Так, днем в среду, 17 января, под обстрел попало село под названием Репяховка Краснояружского района в Белгородской области.

Об этом в своем официальном канале сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, среди мирных жителей, к счастью, никто не пострадал. Но из-за обстрела повреждена оказалась линия электропередачи.

В результате этого все абоненты Репяховки остаются без света. Аварийные бригады, уточняет Гладков, смогут приступить к восстановлению только после всех согласований с МО РФ.

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