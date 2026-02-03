Глаукома отступает во сне: простой бытовой отказ оказался медицинской рекомендацией

Научное исследование показало, что сон без подушки может стать простым вспомогательным методом для снижения внутриглазного давления у пациентов с глаукомой. Об этом пишет progorodsamara .

Анализ данных 144 пациентов выявил, что горизонтальное положение тела и использование подушки, приподнимающей голову, ухудшают венозный отток, что способствует росту давления.

Ключевой фактор — компрессия шейных вен из-за угла наклона головы на подушке, которая затрудняет отток жидкости из глаза. Измерения подтвердили, что максимальные показатели давления фиксируются именно в таком положении.

Ученые рассматривают коррекцию позы во сне как потенциально новый немедикаментозный подход к терапии. Однако для внедрения этой практики в клинические рекомендации требуются дополнительные масштабные и долгосрочные исследования. Пока метод рассматривается как перспективное, но требующее доказательств дополнение к основному лечению.

