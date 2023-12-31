Глава Балашихи выразил слова соболезнования родным и близким погибших в Белгороде

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил слова соболезнования родным и близким погибших от обстрела ВСУ в Белгородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях .

«Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!», — подчеркнул Юров.

Отмечается, что накануне глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем кому необходимо будет оказана соответствующая поддержка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв после ракетного удара ВСУ выросло до 24 человек.