Глава Дагестана выступил против школьных забастовок и драк

Руководитель Дагестана Сергей Меликов выступил с резким заявлением по поводу участившихся случаев дестабилизации учебного процесса в школах республики, подчеркнув недопустимость использования образования как инструмента давления.

В дагестанских школах участились случаи конфликтов, ставящих под угрозу нормальный ход образовательного процесса. Особое внимание привлекли три резонансных инцидента: конфликт между педагогами в селе Хлют, завершившийся физическим столкновением, протестные действия в селе Хубар с требованием восстановить в должности бывшего директора, а также выступления против увольнения руководителя буйнакской школы после попытки суицида учащегося.

Сергей Меликов через свой телеграм-канал обратился к общественности, выразив обеспокоенность подобными тенденциями. Глава региона подчеркнул недопустимость превращения учебного процесса в предмет манипуляций и спекуляций.

По словам руководителя республики, право дагестанских детей на образование является неприкосновенным. Любые попытки использовать школьные вопросы как инструмент давления будут рассматриваться как нарушение конституционных прав учащихся и повлекут за собой серьезные последствия для всех участников подобных действий, включая тех, кто пытается остаться в тени.

Ранее в Дагестане мужчина открыл стрельбу по остановившим его полицейским.