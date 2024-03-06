Командующий сухопутными войсками Украины Павлюк заявил о запланированном контрударе

В среду, 6 марта, Александр Павлюк, который командует сухопутными войсками Украины, сообщил о планируемом ВСУ контрударе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова военного, которые были сказаны им на украинском телевидении.

Во время своего обращения командующий заявил, что перед ВСУ стоит задача стабилизации линии фронта. Для этого предстоит выполнить перегруппировку, дабы вывести из боев части, которым необходимы доукомплектования и обновления. Описанные действия нужны для создания ударной группировки, чтобы нанести контрудар по российским войскам. В начале февраля Александр Сырский, который в настоящее время является командующим ВСУ, заявлял, что его подопечные перешли к обороне.

Ранее мы писали о том, что российский истребитель Су-30 не дал самолетам Великобритании нарушить государственную границу РФ. Поставленную задачу наши летчики выполнили в небе над Черным морем.