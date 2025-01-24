Глава Euroclear назвала возможные последствия изъятия замороженных активов РФ

Изъятие замороженных активов РФ может оказать негативное влияние на международную финансовую систему. Как сообщил Bloomberg, такое мнение выразила глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен.

По ее мнению, попытки забрать попавшие под блокировку активы в итоге отрицательно повлияют на международную финансовую систему. Урбен считает, что Россия может предпринять контрмеры, которые еще сильнее дестабилизируют финансовые рынки.

Глава международного депозитария также заявила о возможности Дональда Трампа затронуть вопрос судьбы активов РФ при попытке организовать переговоры. При этом ряд первых лиц до сих пор придерживаются мнения, что средства ЦБ РФ надо подвергнуть конфискации. Такое развитие сценария предполагает и то, что инициатору их изъятия придется взять на себя обязательства, чтобы после защитить Euroclear от исков РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Европе признали вероятность быстрого возвращении России активов, которые ранее были заморожены.