В молдавском регионе Гагаузия допустили, что Кишинев может упразднить автономию местности. Об этом говорили некоторые политики. По словам депутата Народного собрания Гагаузии Леонида Киося, центральные власти ведут активную деятельность, которая разрушит автономию региона.

Теперь телеканал выяснил, что в Россию приехала глава Гагаузии Евгения Гуцул. Вероятно, она попросит у РФ помощи напрямую. Такие просьбы уже звучали в адрес Москвы: особенно активно на проблему с Кишиневым указывали в непризнанном Приднестровье. Там жаловались на экономическую блокаду и действия молдавских властей в целом.

Ранее сообщалось, что политологи оценили уникальное выступление Владимира Путина.