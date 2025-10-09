Глава «Газпрома» заявил о приближении суровой зимы

Европу и европейскую часть России в ближайшее время может ожидать аномально холодная зима, которая случается не чаще одного раза в два десятилетия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера.

По словам Алексея Миллера, выступавшего на Петербургском международном газовом форуме, долгосрочные климатические циклы указывают на скорое наступление экстремально холодного периода. Он пояснил, что подобные аномалии повторяются с периодичностью примерно в 20 лет, и текущий цикл подходит к своей пиковой фазе.

Для европейской части России это будет означать морозы до минус 25 градусов — от Мурманской области до Краснодарского края. Миллер подчеркнул, что наступление столь суровой зимы не зависит от погоды предыдущего сезона, который мог быть теплым и бесснежным.

Ранее глава «Газпрома» заявил о риске Европы выйти к зиме без необходимых запасов газа.