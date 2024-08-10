Глава города Слащев: курская Суджа не под контролем ВСУ, заявления о захвате — киевская пропаганда

Виталий Слащев, глава города Суджа в Курской области, что среди прочих приграничных населенных пунктов региона была атакована 6 августа украинскими террористами, назвал информацию ряда вражеских СМИ о захвате ВСУ населенного пункта фейком.

В беседе с РИА Новости Слащев призвал не сеять панику и не верить украинской пропаганде.

«Суджа наша, не верьте украинской пропаганде. И не сейте панику», — сказал Слащев.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее сообщалось, ВСУ поразили объект инфраструктуры в ходе массовой атаки с воздуха. Об этом проинформировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. На месте сейчас сильный пожар. А перед этим стало известно, что ВСУ ракетами HIMARS разбомбили колонну российской военной техники в Рыльске под Курском.