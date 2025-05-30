Мужчина стал отцом-героем за 31 ребенка

Глава Колтушей Эдуард Чирко получил звание «Отец-герой» за воспитание 31 ребенка, но не все депутаты одобрили такую инициативу. Об этом пишет 47.news.

Во Всеволожском районе Ленобласти депутаты присвоили звание «Отец-герой» главе Колтушей Эдуарду Чирко — на момент награждения у него официально зарегистрирован 31 ребенок. Звание разработано на местном уровне и предназначено для отцов с минимум десятью детьми, проживающих на территории поселения и, по формулировке документа, «достойно их воспитывающих».

Чирко, 58-летний чиновник без судимостей, оказался первым, кто соответствует этим критериям. За званием идут и привилегии: $55 ежемесячной выплаты из местного бюджета, доступ к муниципальным мероприятиям и прямое общение с чиновниками без бюрократии.

Однако решение вызвало споры даже внутри совета. Часть депутатов сочла награждение сомнительным шагом, указывая на противоречие «традиционным ценностям». Кроме того, внимание привлек тот факт, что, хотя Чирко официально женат более 30 лет, он не раскрывает, от скольких женщин у него дети. Он называет это «личным делом», акцентируя, что главное — дружба между детьми и их осознанная связь как братьев и сестер.

Колтуши стали первым местом в России, где звание «Отец-герой» реализовано на практике. Что будет с этой инициативой после возможной административной реформы в 2029 году — пока неизвестно.

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