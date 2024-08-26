Глава МАГАТЭ Гросси во вторник посетит Курскую АЭС

Во вторник, 27 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится на Курскую АЭС. Об этом стало известно в понедельник, 26 августа. Сообщение появилось на официальном сайте организации МАГАТЭ.

Стало известно, что Гросси пристально следил за ситуацией вокруг Курской АЭС (напомним, ранее город Курчатов регулярно попадал под обстрелы, только недавно украинцы запустили в ту сторону беспилотник) и уверен, что ситуация вокруг станции регулярно меняется.

Гросси анонсировал официальный визит на АЭС во вторник (из Вены он вылетает уже 26 августа), а также отметил, что хочет сам посмотреть, что происходит на станции. По словам главы МАГАТЭ, те принципы, которые применяются к Запорожской АЭС, должны быть применимы и к Курской АЭС: в частности, ядерные объекты нельзя подвергать опасности ни при каких обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что часть школ в Курской области перешла на дистанционное обучение.