Глава Мелитопольского городского округа ушла с должности

Галина Данильченко ушла с поста руководителя Мелитопольского округа по своей инициативе, а принятое решение поддержал весь депутатский корпус. О данном факте сообщил ТАСС.

«В 2022 году все включились, вся Россия включилась в работу по новым регионам, все оказали нам помощь и поддержку. Поэтому мы смогли за три года наладить работу в городе Мелитополе, в целом в нашем новом регионе», — сказала Дальниченко.

Она также заявила, что предстоит работа по развитию региона и территории, а еще поблагодарила своих коллег за достигнутые результаты. Отдельные слова благодарности экс-глава Мелитопольского округа выразила губернатору Евгению Балицкому, который оказывал поддержку ей и городу. Также она отметила желание руководителя развивать регион. Сделала Данильченко и благоприятный прогноз на будущее.

«Я верю, что Запорожская область станет примером, как нужно организовать работу и как нужно заботиться о людях», — сообщила бывшая глава Мелитопольского округа.

За проделанную работу от имени главы региона ее поблагодарил замглавы Запорожской области Антон Тицкий. Исполняющим обязанности руководителя Мелитопольского городского округа был назначен Сергей Золотарев, который до этого являлся первым заместителем Данильченко.

Во время речи экс-глава Мелитопольского пообещала «не оставлять регион», ведь теперь она будет сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, в задачи которой входит работа с ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областями.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Новгородской области.