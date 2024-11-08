Глава МИД Гвинеи через Лаврова передал привет «господину» Путину

Глава МИД Гвинеи Морисанда Куйяте вовремя официальной встречи с Сергеем Лавровым на министерской конференции Россия - Африка в Сириусе попросил передать привет и высказать слова уважения президенту России от имени главы республики Мамади Думбуйи. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат от имени своего руководителя назвал Владимира Путина «братом», «другом» и «господином», после чего попросил передать ему то самое послание.

«Гвинея и Россия друзья на долгие времена», — сказал Куйяте.

Кроме того, он заявил, что жители Гвинеи не забыли успешный визит Лаврова в республику, который состоялся в июне. На минувшей встрече министры обсуждали усиление взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарных областях. Также было достигнуто согласие об усилении контактов для решения конфликтов, продолжающихся на территории Африки.

Ранее сообщалось о том, что России взяла на себя роль неформального лидера Глобального Юга.