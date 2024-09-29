Глава МИД Индонезии выступила на трибуне Генассамблеи ООН с подаренной Лавровым брошью

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди перед выступлением на Генассамблее Организации объединенных наций нацепила на свой наряд брошку, что ей презентовал ее российский коллега Сергей Лавров. На это обратил внимание ТАСС.

Отмечается, что надетое Марсуди украшение является копией того, что видели на официальном представителе российского МИД Марии Захаровой.

«Подаренная главой МИД РФ Сергеем Лавровым брошь стала частью наряда главы МИД Индонезии Ретно Марсуди при выступлении на Генассамблее ООН», — приводится в сообщении агентства.

Сообщается, во время июльского визита российской делегации в Лаос Марсуди оценила брошь Захаровой, отметив ее оригинальность. Ответная реакция не заставила себя ждать, и Лавров пообещал прислать ей нечто подобное. Спустя некоторое время МИД России прислал индонезийскому министру две броши, выполненные в виде лепестков черного цветка из атласа, дополненных блестящей сердцевиной.

Напомним, 79-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, что проходит последние несколько дней в Нью-Йорке, продолжает изобиловать курьезами. То глава МИД Китая Ван И сбежит от пустословья президента Украины Зеленского на встречу к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, то президент США Джо Байден заявит, что он на самом деле находится в Вашингтоне. А лидер Гаити и вовсе — пролил на себя воду из кувшина, решив выпить во время выступления.