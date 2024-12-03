Глава МИД Ирана допустил ввод войск в Сирию по запросу Дамаска

На фоне активизации террористических группировок в Сирии в Иране заявили о том, что готовы рассмотреть возможную отправку сил в страну. Но только при наличии соответствующего запроса, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Согласно официальному заявлению Аракчи, если такой запрос об отправке военных в Сирию поступит со стороны Дамаска, то он будет рассмотрен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Аббас Аракчи начал визит по странам Ближнего Востока на фоне роста террористической активности в Сирии. Аракчи уже посетил Дамаск, передал послание от Тегерана и подтвердил поддержку правительства.

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