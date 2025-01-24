Глава МИД России сообщил о препятствиях для мирного договора с Японией

Россия не видит возможности для диалога о мирном договоре с Японией, так как с самого начала СВО восточноазиатская страна задала недружественный курс. Как сообщило РИА Новости, об этом говорится в ответах на вопросы СМИ, которые поступили к итоговой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

В документе уточняется, что с начала специальной военной операции Японией был выбран «откровенно» недружественный курс. В этом свете упоминаются «пакеты» непризнанных санкций, разжигание среди японцев русофобии, наращивание военной активности в союзе с другими государствами рядом с дальневосточными рубежами России. Также в официальном ответе говорится о помощи материально-технического характера, которую Япония оказывает Украине.

В конце делается вывод, что из-за перечисленных фактов нет «никакой возможности» общаться с Токио о подписании документа, где были бы отражены основы для долгосрочных и теплых взаимоотношений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности приступить к переговорам по украинской проблематике.