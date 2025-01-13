Глава МИД Венгрии Сийярто осудил атаку ВСУ на «Турецкий поток» в России

Атаку Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае следует воспринимать в качестве нападения на суверенитет стран, который по этому трубопроводу получают газ. Такое мнение глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил в социальной сети Facebook*.

Со слов чиновника, безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета, а любая из подобных акций должно рассматриваться в качестве нападения на независимость государства. Он также напомнил, что без «Турецкого потока» газ не сможет поступать в Венгрию и государства Центральной Европы и заявил о соблюдении стран-транзитеров всех взятых на себя контрактных обязательств. Сийярто выразил надежду, что безопасность и рабочая функциональность поставок будет обеспечена всеми.

В понедельник МО РФ докладывало об атаке ВСУ с помощью девяти дронов на компрессорную станции «Русская», которая была предпринята в субботу.

Ранее сообщалось о том, что из-за прекращения поставок газа в Приднестровье перестали работать все предприятия.

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