Глава Пентагона обсудил с украинским министром обстановку на поле боя

Руководитель Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым обстановку на поле боя, а также нужду Киева в оружии и боеприпасах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Пентагона.

Согласно тексту документа, два министра поговорили о потребности европейской страны в поставках дополнительной артиллерии, средств противовоздушной обороны и другом необходимом. Также участники диалога в очередной раз заявили, что конгресс США должен в экстренном порядке выделить из бюджета страны средства, которые пойдут на новую помощь Украине.

Ранее мы писали о том, что Россия выступила с осуждением провокационных ударов Израиля по Сирии. Москва придерживается мнения, что подобные действия являются грубым нарушением суверенитета пострадавшей стороны. Израиль атаковал окрестности сирийского Алеппо 29 марта. Известно о гибели десятков людей.