Глава Пентагона попросил Украину ответственно устанавливать противопехотные мины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине следует ответственно относиться к документированию мест нахождения противопехотных мин, которые в недалекой перспективе должны оказаться у киевского режима по полученному от Белого дома разрешению. Об этом сообщает CNN.

До этого Washington Post написал, что президент США Джо Байден разрешил отправить Украине подобный вид вооружения, а принятое им решение объединение организаций «Международное движение за запрещение противопехотных мин» назвало ужасным. В своем обращении руководитель Пентагона заявил, что Украине следует ответственно «фиксировать, где она ставит эти мины».

Ранее сообщалось о том, что США хотят выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи на $275 млн.