«Военный Осведомитель» узнал возможную цель атаковавших Рязань БПЛА ВСУ

В Рязани беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. телеграм-канал «Военный Осведомитель» предположил, что целью дронов мог быть этот объект.

В ночь на субботу, 6 декабря, в Рязани украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) протаранил жилой многоэтажный дом. В результате удара на крыше здания начался пожар. По словам местных жителей, над городом прогремели минимум 14 взрывов.

Позднее еще один украинский дрон заметили застрявшим на дереве. Жители российского города предполагают, что целью беспилотника являлась вышка сотовой связи.

«В результате атаки повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации “Изомалк-2-ЛИН-800”», — говорится в сообщении «Военный Осведомитель».

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.