Глава «Росатома» Лихачев: несколько дней назад пытались убить Андрея Шевчика

Несколько дней назад было совершено покушение на экс-мэра Энергодара Андрея Шевчика, который в настоящее время является работником ЗАЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление руководителя «Росатома» Алексея Лихачева.

Во время своей речи глава государственной корпорации уточнил, что «количество угроз нарастает», а террористы совершают нападки и на гражданских лиц.

«Буквально несколько дней назад было осуществлено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь работника Запорожской атомной электростанции Шевчика. Он тяжело пострадал», — сообщил Лихачев после прошедшей встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Руководитель «Росатома» также добавил, что во время покушения получила повреждение супруга Шевчика, но ее состоянии ничего не сообщил.

Ранее сообщалось, что в конце августа глава МАГАТЭ посещал Курчатов, где также находится атомная электростанция. В ходе поездки он заявил, что боевые действия вблизи подобных объектов несут очень большие риски.