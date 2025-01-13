Глава Росмолодежи отчитал кубанского министра Урайкина за матерщину на убирающих мазут волонтеров

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров выразил свое мнение по поводу инцидента , произошедшего с участием заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина и волонтеров, которые занимались уборкой побережья Черного моря после разлива нефтепродуктов.

Гуров, в частности, выложил у себя в аккаунте видео, на котором Урайкин выразил недовольство волонтерской деятельностью и что те якобы опубликовали ролик, в котором они жаловались на закрытие центра. Последние, в свою очередь, поинтересовались, о каком видео идет речь, и предложили найти настоящих авторов. Однако Урайкин настаивал на том, что именно волонтеры, на которых он кричал, и сняли это видео.

«Произошедшее в Краснодарском крае — недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — написал Гуров.

Глава Росмолодежи в своей публикации потребовал относиться к работе добровольцев с уважением и благодарностью.

Ранее глава Крыма Аксенов заявил о возможном ухудшении ситуации с разливом нефтепродуктов.