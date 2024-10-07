Глава СВР рассказал, как Киев расплачивается с террористами за боевиков
Нарышкин: Киев расплачивается с террористами дронами и боеприпасами за боевиков
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В качестве оплаты за боевиков украинцы передают террористическим бандам разведывательные и ударные дроны, а также различные боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, глава СВР заявил, что от террористов представители Киевского режима также получают спецоборудование, военную амуницию, а еще выступают организаторами в идлибской зоне курсов, где занимаются обучением операторов беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевого назначения.
Также глава СВР сообщил о том, что страны Запады хотят дестабилизировать обстановку в Евразии.