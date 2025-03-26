Глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне неожиданно высказался о перспективах газового сотрудничества с Россией, фактически признав невозможность полного отказа от российских энергоносителей.

Руководство крупнейшей энергетической корпорации допустило вероятность возобновления работы газопровода «Северный поток». Пуянне заявил, что все ветки запустить не получится, но частично некоторые из них могут начать работать. Эксперты отмечают, что текущая стратегия диверсификации энергоресурсов не может полностью заменить российский газ, несмотря на политические амбиции Евросоюза.

Аналитические данные подтверждают сохраняющуюся зависимость европейских стран от российских энергоносителей. Статистика показывает, что в 2024 году Россия обеспечивала около 20% газового импорта ЕС, что существенно выше показателей предыдущего года.

Ранее Генштаб Украины не стал признавать удары по энергообъектам России.