Глава украинского МИД встретился со спецпосланником Трампа

Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил о том, что у него состоялась встреча со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что главным вопросом встречи стало урегулирование военного конфликта.

По словам Сибиги, во время встречи обсуждались пути достижения справедливого, прочного мира. Украинский политик подтвердил готовность Киева к достижению мира, а также обозначил и собственное видение необходимых для этого мира шагов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил Келлогу добиться прекращения огня на Украине за 100 дней. Ранее Лавров также анонсировал новый переговорный процесс между Россией и Украиной.