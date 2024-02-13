Главком ВСУ Сырский заявил о готовности украинской армии к отступлению

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что готов отступить, лишь бы не жертвовать личным составом армии. Об этом сообщает немецкий канал ZDF.

Сырский призвал украинцев сплотиться против угрозы и помочь своими силами выйти из конфликта. Главком видит лишь два развития событий: выход на «прежние границы», либо поражение. В случае, если придется выбрать между победой и жизнями солдат, Сырский ответил неожиданно и однозначно.

«Готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом», — заявил новый главнокомандующий украинской армией.

По словам Сырского, жизни украинских солдат — это «главная ценность». Это особенно странно прозвучало для гражданских и военных, кто помнит о прошлом главкома. Неспроста мужчина получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». ВСУ теперь пророчат еще большие потери, чем говорили об этом при Валерии Залужном.

Ранее отец Сырского отреагировал на назначение сына на новую должность. Также стало известно, что об украинском высокопоставленном военном думает его пасынок из Австралии.