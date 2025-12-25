Главная елка на Дворцовой площади едва устояла: как спасают символ праздника от штормового ветра

Штормовой ветер, обрушившийся на Санкт-Петербург, едва не лишил город главного новогоднего символа. Конструкцию знаменитой елки на Дворцовой площади пришлось экстренно укреплять стальными тросами, чтобы предотвратить ее падение. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Очередной мощный циклон создал реальную угрозу для центрального новогоднего украшения Северной столицы. Из-за порывов ветра, достигающих скорости шторма, многотонная ель на главной площади города начала опасно раскачиваться. Специалисты оперативно зафиксировали ее дополнительными растяжками, чтобы стабилизировать конструкцию.

Ситуация осложняется желтым уровнем погодной опасности, объявленным в городе. Уже есть сообщения о поваленных декоративных елках в других точках, например, около Гостиного двора. Власти и аварийные службы взяли ситуацию под постоянный контроль, опасаясь повторения прошлогоднего инцидента. Тогда, в конце декабря, из-за аналогичной непогоды с верхушки елки пришлось демонтировать массивную звезду, которую вернули на место только после улучшения условий.

