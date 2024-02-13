Новый главнокомандующий силами украинской армии запретил сообщать о потерях, последовавших за российским ударом по лагерю. Об этом в своем канале сообщила Маргарина Симоньян.

Как рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Александр Сырский, с недавних пор сменивший Залужного на посту главнокомандующего украинскими войсками, запретил разглашать любую информацию о количестве потерянных бойцов после удара России по Селидово. Сообщается, что в Селидово располагался тренировочный лагерь ВСУ, где огромное количество военных тренировали для противостояния России в районе Авдеевки. По словам Симоньян, мощным ударом по лагерю российские силы уничтожили в районе полутора тысяч боевиков.

По данным на начало февраля, российские войска успешно проводят наступательную операцию в Авдеевке, военные прорывают оборону украинской армии и продвигаются дальше. В скором времени российские войска получат доступ к точке снабжения украинских сил. Украинские СМИ также признали, что российская армия стремительно продвигает вглубь Авдеевки.