Главный флаг Украины исчез с флагштока в центре Киева

Основной флаг Украины, находящийся в Киеве возле монумента «Родина - мать», был поврежден из-за непогоды, а затем пропал. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что флаг убрали временно, дабы заменить полотнище. Если все пойдет по плану, запланированные работы должны закончиться к вечеру 11 декабря. По данным из открытых источников, размер полотнища составляет 16 на 24 метра.

Во вторник во многих частях Украины идут дожди и снег, а температура воздуха в столице составляет порядка 0 градусов.

Ранее сообщалось о том, что украинцы призывного возраста пытаются избежать службы в армии, скрываясь на территории Польши.