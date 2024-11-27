Главный киллер «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства бизнесмена из Казани

Основной киллер группировки «Хади Такташ» назвал имена двух авторитетов, по заданию которых он в 1999 году убил бизнесмена из Казани. Как сообщает телеграм-канал SHOT, ликвидатор рассчитывает заменить пожизненное заключение на двадцатипятилетний срок и оказаться на свободе.

Ринат Фархутдинов и Александр Новицкий убили коммерсанта из пистолета Макарова с глушителем, а за задание им выплатили $2 тыс. В итоге оба оказались в тюрьме, из которой Новицкий освободился в 2016 году по УДО и некоторое время спустя умер от туберкулеза. Фархутдинов в свою очередь получил пожизненный срок и сейчас находится в «Черном дельфине». Решив скостить себе срок, он рассказал следователям, кто именно заказал убийство того самого коммерсанта и сдал 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчинённого Рафаиля Хамдеева.

Первым из фигурантов сотрудники правоохранительных органов интересовались еще в 1999 году. Тогда он попал под уголовное дело за оформление кредитов по поддельным документам. В тот же год мужчина и заказал своего партнера, с которым решил поделить сферы криминального влияния. Сошников и Хамдеев арестованы по решению суда.

Ранее подполковник РУБОП Михаил Игнатов рассказал, что уже во второй половине 80-х годов казанские поезда в Москве встречали с ОМОНом.