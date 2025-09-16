Главный онколог Минздрава назвал три самых частых вида рака у россиян

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака среди россиян. В тройке лидеров — опухоли молочной и предстательной железы, а также колоректальный рак. Об этом сообщает ТАСС.

На международном форуме «Ради жизни» академик РАН Андрей Каприн озвучил статистику по онкозаболеваниям в стране. Согласно данным, у российских мужчин чаще всего выявляют рак предстательной железы. На втором месте — опухоли трахеи, бронхов и легких.

Среди женщин безусловным лидером остается рак молочной железы. На второй позиции — рак тела матки. При этом у обоих полов в тройку наиболее частых диагнозов входит колоректальный рак, поражающий толстый кишечник и прямую кишку.

Отдельно Каприн отметил, что самой часто встречающейся формой в целом является рак кожи. Однако при своевременной диагностике этот вид онкологии обычно имеет более благоприятный прогноз и высокие показатели излечимости. Специалист выступил с докладом в рамках профессионального форума, посвященного новейшим методам лечения и диагностики онкологических заболеваний.

