Главный приз «Золотого орла» получил «Воздух» Алексея Германа-младшего

По данным журналистов, во время объявления победителя Безруков назвал картину достойной, как и ее режиссера, а также сказал, что «Воздух» необходим «Орлу», чтобы летать.

Помимо этого, «Воздух» получил награды и за лучший монтаж, визуальные эффекты и работу звукорежиссера. Также в финале были заявлены «Любовь Советского Союза», «Сто лет тому вперед», «Вечная зима» и «Смотри на меня!».

Ранее стало известно, кто получил "Золотого орла" за главные роли.