Главный приз «Золотого орла» получил «Воздух» Алексея Германа-младшего
Картина «Воздух» Алексея Германа-младшего получила главный приз «Золотого орла»
Фото: [pxhere.com]
Лучшим игровым фильмом «Золотого орла»-2024 стала картина «Воздух» Алексея Германа-младшего. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Сергея Безрукова.
По данным журналистов, во время объявления победителя Безруков назвал картину достойной, как и ее режиссера, а также сказал, что «Воздух» необходим «Орлу», чтобы летать.
Помимо этого, «Воздух» получил награды и за лучший монтаж, визуальные эффекты и работу звукорежиссера. Также в финале были заявлены «Любовь Советского Союза», «Сто лет тому вперед», «Вечная зима» и «Смотри на меня!».
Ранее стало известно, кто получил "Золотого орла" за главные роли.