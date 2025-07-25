Главный военно-морской парад в Петербурге не состоится

В Санкт-Петербурге отменили главный военно-морской парад и праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Власти города не стали раскрывать причины такого решения. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге пройдет без традиционного парада кораблей и салюта. Городской комитет по транспорту сообщил об отмене всех запланированных мероприятий, включая прохождение колонн судов и выступления гидроциклистов.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. В последние годы главный парад проводился в Петербурге по указу президента. В 2024-м в нем участвовали десятки кораблей, подлодка и тысячи военных.

Причины отмены пока не разглашаются. Власти не уточнили, будут ли альтернативные мероприятия или праздник ограничится официальными церемониями.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в лицо подполковнику из газового пистолета.