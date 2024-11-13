Главным претендентом на должность спецпосланника США на Украине стал Брайн Хук

Американский дипломат Брайн Хук, до этого трудившийся спецпредставителем США по Ирану, главный претендент на должность спецпосланника на Украине, которому предстоит вести переговоры для окончания продолжающегося противостояния. Такая версия приводится одним из украинских информационных каналов.

Уточняется, что дипломат являлся специальным представителем США по Ирану с сентября 2018 год по август 2020 года, а еще был старшим советником по политике госсекретаря Майка Помпео. Хук юрист, дипломат и госслужащий, а еще адъюнкт-профессор Стэнфордской школы государственной политики университета Дьюка.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что приход к власти избранного президентом США Дональда Трампа не изменит принципиального отношения американцев к сложившейся ситуации на Украине, а также ряде других территорий, входящих в зону интересов Вашингтона.