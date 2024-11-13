Лавров рассказал, как приход Трампа повлияет на политику США по Украине

Триумф Дональда Трампа на выборах президента США не станет причиной для изменения отношения американцев к продолжающемуся на Украине кризису, так как они и дальше хотят контролировать ситуацию. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Марине Ким, а его кадры были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По мнению дипломата, и после прошедших выборов американцы не изменят своего принципиального отношения к делам на Украине и Европе, а также постараются держать ситуацию на «натовских» и «околонатовских» территориях под своим контролем. При этом глава МИД отметил, что Евросоюз в военно-политическом плане, по сути, стал НАТО, а США могут использовать различную тактику в изменившихся условиях.

«Это можно по-разному делать. Я не берусь гадать. Но то, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, у меня нет сомнений», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить специального посланника на Украине, усилия которого будут направлены на завершение непрекращающегося в стране противостояния.