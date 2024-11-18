Главный редактор российского телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале множество публикаций западных и российских СМИ о том, что Белый дом якобы санкционировал Киеву право наносить удары западным дальнобойным оружием по общепризнанной в мире территории России.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Как посетовала Симоньян, она не знает, для чего это нужно было делать. Однако притянутое за уши решение Белого дома может дорого обойтись миру, констатировала журналистка.

«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала Симоньян.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена — «Кровавый Джо».