Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержали в Москве

По информации источника, задержание произошло в непосредственной близости от посольства Азербайджана в столице, где, по предварительным данным, Шыхлински мог скрываться от полиции.

По имеющимся данным, задержание произошло сразу после того, как Шыхлински покинул здание дипломатической миссии. Издание «Екатеринбург онлайн» не исключило, что руководителя организации уже доставили в уральскую столицу, где с ним будут проводиться следственные действия.

В июле в Екатеринбурге возле торгового центра (ТЦ) «Баку-Плаза» главу азербайджанской диаспоры Шыхлински задержали. Вместе с ним был задержан его сын Мутвалы.

Кадры, на которых происходило задержание, распространились в СМИ. На них видно, как Шыхлински-младший за рулем внедорожника Mercedes G-Class совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов.

Как позже выяснилось, глава азербайджанской диаспоры после допроса был освобожден, а вот в отношении его сына было заведено дело о применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что на Бали задержали двух россиян, подозреваемых в вымогательстве у иностранцев.