Главу МИД России удивила реакция мира на разговор Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что был поражен «оцепенением» мира после диалога, состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщило ТАСС.

Министр удивился реакции мирового сообщества, которое восприняло разговор как нечто «из ряда вон выходящее». Он также отметил, что это результат деятельности Джо Байдена и его администрации.

По мнению Лаврова, находящиеся в Европе сателлиты США по какой-то причине отбросили диалог и дипломатию, как способ общения с внешним миром. Вместо этого они «перешли на язык угроз, санкций, вооружения нацистского киевского режима для ведения войны против Российской Федерации». Он добавил, что это же касается и отправки профессионалов по наведению поставленных киевскому режиму ракет с целью нанесения ударов по России.

«Вы видите, к каким жертвам приводят чинимые украинскими нацистами зверства. Осуждения на Западе мы не слышим», — выразил свое мнение глава МИД.

Как отметил дипломат, судя по возникшему после переговоров ступору, все незаконные действия режима Зеленского западные страны стали воспринимать как должное и что именно таким образом стоит вести с Россией диалог.

«На Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, элементарный разговор двух воспитанных, вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия - их много, их немало. Но которые прекрасно понимают, что политика - это садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения», — сказал министр.

Он также выразил сожаление, что, судя по реакции с Запада, там почти не осталось подобных людей и понадеялся, что состоявшийся разговор заставит их перечитать учебники по истории и политологии.

Ранее стало известно, что помощники Путина и Трампа начали подготовку к грядущей встрече лидеров стран.