Меган Маркл отпраздновала 44-й день рождения в полном одиночестве — ни королевская семья, ни голливудские друзья не сочли нужным поздравить герцогиню. Единственным, кто не оставил ее без внимания, оказался принц Гарри. Об этом сообщает RadarOnline.

44-й день рождения Меган Маркл прошел без традиционных поздравлений от королевской семьи и бывших коллег по Голливуду. В официальных аккаунтах Карла III, Камиллы, Уильяма и Кейт Миддлтон не появилось ни слова о герцогине, хотя раньше, несмотря на напряженные отношения, Виндзоры хотя бы формально отмечали ее праздник.

Голливудские знакомые Меган тоже проигнорировали событие — ни звездные друзья, ни бывшие партнеры по съемкам не вспомнили о ней. Единственным, кто остался рядом, стал принц Гарри. В соцсетях Маркл поблагодарила мужа за поддержку, намекнув, что его внимания ей вполне хватило.

Пока неизвестно, было ли это осознанным бойкотом или простой невнимательностью, но факт остается фактом: Меган праздновала в узком кругу — точнее, в кругу одного человека.

Ранее сообщалось о том, что артист SHAMAN назвал место в России, где хотел бы остаться жить.