Голубь вместо бомбы: в Петербурге задержали поджигательницу пункта помощи СВО

Абсурдный поворот в деле о поджоге пункта сбора гуманитарной помощи в Петербурге. Девушка, угрожавшая взрывом, пришла на место преступления с коробкой, в которой вместо бомбы оказался живой голубь. Об этом пишет «Фонтанка».

На Кантемировской улице Санкт-Петербурга задержали девушку, устроившую поджог, где находился пункт сбора помощи. Во время задержания выяснилась странная деталь: при себе у нее была подозрительная коробка, с которой она якобы угрожала устроить взрыв.

Для проверки угрозы на место вызвали саперов. Вскрытие коробки показало, что она не представляла взрывоопасной опасности. Внутри находился живой голубь. Мотивы, по которым птица находилась у поджигательницы, пока неясны и выясняются следствием.

Ранее в Санкт-Петербурге на Кантемировской улице произошел поджог пункта сбора гуманитарной помощи для участников СВО.