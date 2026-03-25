Города умирают: россияне все чаще бегут из мегаполисов в деревни и малые города

Россияне массово разворачиваются в сторону малых городов и сел. Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин зафиксировал устойчивый тренд, который эксперты называют рурализацией. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Что толкает людей отказаться от удобств мегаполиса? Причин несколько, и они звучат как приговор старому укладу. Удаленная работа теперь позволяет не привязываться к офису в центре. Логистика и цифровая инфраструктура дошли до глубинки. А главное — жилье. В маленьком городе или деревне за те же деньги можно купить не клетушку на окраине, а полноценный дом.

Особенно активно миграция идет в пределах крупных агломераций. Жители выбирают пригород, таунхаусы и собственные дома, сохраняя работу в мегаполисе. Качество жизни меняется кардинально. Но эксперт предупреждает: массового исхода ждать не стоит.

Шурыгин считает, что люди пока не готовы жертвовать качеством образования, медицины и городской средой. Пока это точечная репатриация и бурный рост индивидуального строительства вокруг крупных центров.

