Госдума о VPN: запретов не будет, но власти намерены бороться с их тотальным использованием

В России не планируют ограничивать использование VPN-сервисов в 2026 году. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, отметив, однако, необходимость разъяснения рисков такой технологии. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий подтвердил, что планов по введению ограничений для VPN на будущий год нет. Он обозначил двойственную природу этого инструмента. С его помощью пользователи обходят как внутренние блокировки, установленные государством в рамках закона, так и внешние ограничения, возникшие из-за санкционной политики недружественных стран.

При этом Боярский подчеркнул, что необходимой мерой считает депопуляризацию постоянного использования VPN. По его словам, гражданам нужно объяснять сопутствующие угрозы. Беспрерывная работа через такие сервисы повышает вероятность столкнуться с мошенничеством и вредоносным контентом.

