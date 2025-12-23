«Правильные каналы»: депутат Госдумы описал перспективы работы Telegram в России

В Госдуме не видят причин для немедленной блокировки Telegram в России. Ключевым аргументом называют «правильные» каналы с многомиллионной аудиторией, которые работают в мессенджере. Об этом сообщает РБК.

Перспектива полного отключения Telegram в России сейчас выглядит преждевременной. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, платформа давно переросла функцию простого мессенджера, превратившись в крупнейшую социальную сеть с огромными инвестициями в контент.

Депутат подчеркнул, что в Telegram успешно работают множество ресурсов, лояльно освещающих государственную повестку и имеющих широкую аудиторию. Их существование стало одним из главных факторов, сдерживающих радикальные решения. При этом Боярский связал дальнейшую судьбу зарубежного мессенджера с развитием его российского аналога — платформы Мах.

Он отметил, что, хотя в «Мах» уже можно создавать каналы и их популярность растет, массового переезда аудитории и блогеров пока не произошло. Ожидание этого момента и стало основной причиной для выжидательной позиции. Таким образом, судьба Telegram в России теперь зависит не только от решений регулятора, но и от скорости, с которой пользователи и создатели контента освоят отечественную альтернативу.

Ранее в Госдуме отказались от идеи запретить соцсети детям и подросткам.