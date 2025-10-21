Госдума отклонила инициативу о бесплатных вузах для семей участников СВО

Госдума отклонила законопроект, который предполагал право на бесплатное высшее образование для детей и супругов участников специальной военной операции. Инициатива не нашла поддержки среди депутатов на пленарном заседании. Об этом сообщает MK.RU.

Предложенные меры социальной поддержки должны были распространиться на военнослужащих, их детей, обучающихся на платных отделениях, а также супругов. Авторы законопроекта рассчитывали создать дополнительные образовательные гарантии для семей, члены которых участвуют в боевых действиях. Однако депутатский корпус не поддержал эту инициативу.

На данный момент для детей участников СВО действуют иные формы поддержки — преимущественное право зачисления при равенстве баллов с другими абитуриентами, а также специальные квоты в некоторых учебных заведениях. Решение об отклонении законопроекта означает сохранение текущего порядка получения высшего образования для этой категории граждан.

Ранее стало известно, что отец пятерых детей из Читы погиб спустя несколько дней после отправки на СВО.