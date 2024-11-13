Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев

Госдума приняла закон, вводящий материальную ответственность для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за утрату либо намеренное приведение в негодность выданных им государством материальных средств.

Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новым правилам, на добровольцев будет распространяться действие федерального закона «О материальной ответственности военнослужащих». Это значит, что в случае порчи или потери выданного им имущества, они будут вынуждены возмещать ущерб на тех же условиях, что и военнослужащие по контракту.

Для расчета суммы возмещения будет использоваться 50% от денежного довольствия добровольца за месяц. Ежемесячные удержания из зарплаты и других выплат не смогут превышать 20% от общей суммы. При этом совокупный размер всех вычетов не должен быть больше половины денежного содержания за месяц.

Авторы законопроекта объяснили необходимость таких мер участившимися случаями утраты или повреждения выданной добровольцам техники и оборудования. По их мнению, введение материальной ответственности поможет бережнее относиться к государственному имуществу.

Стоит отметить, что новые правила будут распространяться только на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях по контракту. Рядовые волонтеры, помогающие на добровольной основе, под действие закона не попадают.

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