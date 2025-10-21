Госдума утвердила круглогодичный призыв в армию
ГД во втором чтении приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
Госдума приняла во втором чтении законопроект о переходе на круглогодичный призыв на военную службу. С 2026 года призывные кампании будут длиться с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива, внесенная главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его заместителем Андреем Красовым, коренным образом меняет привычный двухразовый призыв. Отправка новобранцев к местам службы, однако, сохранит традиционную периодичность — дважды в год, с апреля по июль и с октября по декабрь.
Ключевым нововведением стал 30-дневный срок для явки по повестке, размещенной в электронном реестре. Военкоматы также получат право выдавать гражданам электронные выписки из реестра воинского учета. По словам авторов, реформа необходима для систематизации работы призывных органов и повышения эффективности всей системы. Законопроект теперь готовится к рассмотрению в третьем, окончательном чтении.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о специальных сборах для резервистов.